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Изготовление печатей и штампов от 200р.
Компания «Печать за час СПб» предлагает своим клиентам изготовление печатей и штампов из резины. Производство печатей осуществляется методом лазерной гравировки.
Заказав у нас срочное изготовление печати, уже через 60 минут мы отдадим вам высококачественно выполненную печать, штамп или факсимиле. От нас вы получаете гарантию на изготовленное нами клише, несмотря на столь короткие сроки.
Печати
Мы изготавливаем различные печати для ИП, ООО, ЗАО, врачей и др. Минимальное время изготовления - 30 минут.
Штампы
Мы можем изготовить штамп по Вашему макету, либо Вы можете выбрать макет из имеющихся у нас образцов.
Факсимиле
Для изготовления факсимиле необходима подпись. Мы сделаем штамп, оттиски с которого будут идентичны подписи.